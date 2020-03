Raadsvergadering in Raalte helemaal in dialect

Een avondje gemeenteraad in Raalte, maar dan in het dialect. In het kader van de Maand van het Dialect wordt de gemeenteraadsvergadering in Raalte komende donderdag voor één keer volledig in het dialect gesproken en in tekst afgedrukt. Uiteraard ziet de Stentor hier nieuws in en vroeg initiatiefnemer Ben Nijboer om ons artikel te vertalen naar het Sallandse dialect.