Raadsvergadering Raalte wordt aangepast zodat iedereen voor de avondklok thuis kan zijn

Afgebrand dorpscafé Lierderhol­thuis herrijst razendsnel uit as, dit zijn de plannen

8 januari Een memorabel moment voor Lierderholthuis en alle betrokkenen rond het dorpshuis- en café. Na iets meer dan een half jaar is de vergunningsaanvraag voor de wederopbouw van het dorpscafé ingediend. Het is een razendsnel startschot voor de wederopbouw, nadat een verwoestende brand in mei 2020 het café in de as legde. Zoals het er nu naar uitziet, is in mei 2021 de cirkel rond: dan moet de eerste steen worden gelegd.