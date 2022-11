Raalte baalt niet van mislopen miljoenen van het Rijk, maar verwacht wel hulp in oplossing Kruispunt Raalte

Historie van Heinose midden­stand vervat in lijvig boek: ‘Gooi maar in ’t bultie!’

Vereniging voor Heemkunde Omheining presenteert donderdag het boek Middenstand in Boerenland, 150 jaar ambacht en nijverheid in Heino. De makers hopen dat mensen Heino gaan verkennen met het boek onder de arm. ,,Of beter gezegd: onder de snelbinder. Het boek is namelijk nogal dik.”

9 november