Raalte beloont energiezuinige nieuwbouw in plan Salland II

De EPC geeft aan hoe energiezuinig een nieuwbouwwoning is. Dat wordt berekend aan de hand van bouwkundige en installatietechnische gegevens. Hoe lager de waarde, des te beter is de energieprestatie. Sinds 2011 is de toegestane EPC gedaald van 0,8 naar 0,6 en inmiddels naar 0,4. De komende jaren zal de EPC verder aangescherpt worden; vermoedelijk is de toegestane EPC in 2020: 0.

Om de duurzaamheid te promoten stelt de gemeente Raalte daarom 5000 euro beschikbaar voor een woning in Salland II die voldoet aan een EPC van nul. De volgende uitgifte van kavels is nu aan de orde. Het gaat in Salland II, fase 3, om de uitgifte van 20 kavels voor twee-onder-één-kap woningen en 7 kavels voor vrijstaande woningen aan de Wittenstein, Rechteren en Averbergen. Kopers bepalen zelf welk huis ze willen bouwen, in particulier opdrachtgeverschap. Dat betekent dat ze zelf hun architect en aannemer mogen kiezen.

Informatieavond