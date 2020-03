Raalte blaast 5 mei-concert ook af, maar wil wel kaarsen branden en vlaggen op 11 april

Piraten-dj's Yairo (12) en zijn vader uit Raalte in zak en as na diefstal van unieke vinylpla­ten uit studio

18:30 Zo spaar je jarenlang allerlei bijzondere vinylplaten bij elkaar voor je eigen piratenzender, en zo moet praktisch alles via een harde schijf de ether in. De koffer vol platen van Yairo Gerrits (12) en zijn vader Rudi is afgelopen week gestolen uit de studio in de achtertuin. ,,Gelukkig hebben we de harde schijf met mp3's, maar de charme is helemaal verdwenen.”