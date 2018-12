Raalte blijft voorlopig sleutelen aan veiligheid N35

Hij benadrukt dat de aangekondigde maatregelen om de verkeersveiligheid op dit traject te verbeteren, gewoon doorgaan. ,,Bijna dagelijks gebeuren er ongelukken op de N35’’, stelt Wagenmans. ,,De situatie in onder andere Mariënheem is nijpend. Hier moet op korte termijn iets gedaan worden om te voorkomen dat er meer verkeersslachtoffers vallen.’’

Mijlpaal

De Tweede Kamer heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gedwongen om binnen een half jaar een gedetailleerd onderzoek in te stellen naar de financiële consequenties van verbreding van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. De gemeente Raalte is blij met de bereikte mijlpaal, maar Wagenmans waakt intussen voor al te groot optimisme. ,,We hebben het hier over realisatie van de Marsroute op middellange termijn. Dit houdt in dat er nog heel wat water door de IJssel stroomt voordat de plannen gerealiseerd zijn: 2030 is een realistische datum om rekening mee te houden.’’