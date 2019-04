Raalte claimt grond voor woningbouw Luttenberg

Stations­straat Raalte ‘Groenste Straat van Overijssel’

11 april De Stationsstraat in Raalte heeft de finale gewonnen van de Groenste Straat van Overijssel. Hiermee winnen de bewoners in totaal 25.000 euro. De uitslag van de finale is vanavond bekend gemaakt in het Buitencentrum van de Sallandse Heuvelrug.