Raalte en Olst-Wijhe knallen zich ondanks vuurwerkverbod naar 2021

Agrariërs reageren boos op weigering van AH: ‘Super­marktei­ge­na­ren in Quote 500, boeren moeten naar de voedsel­bank’

14 december Albert Heijn wil niet langer in de gesprek met boeren die distributiecentra blokkeren, maar veehouder Willeam Schoonhoven uit Beemte-Broekland ziet dat als grootspraak. De grootgrutter is immers aangesloten bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en daarmee staat een gesprek gepland. ,,Hard nodig. Het punt dat de rek eruit is, is bereikt.”