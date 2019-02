Raalte en Olst-Wijhe zien in 2018 recordbedragen aan hun neus voorbij gaan

De gemeente Raalte heeft in 2018 een bedrag van 46.295 euro aan vorderingen oninbaar moeten verklaren. In Olst-Wijhe was dat een bedrag van ruim 23 duizend euro. In beide gevallen flink meer dan een jaar eerder.

Jaarlijks moet de gemeente vorderingen oninbaar verklaren. Dat zijn bedragen die het nog tegoed heeft van particulieren of bedrijven, maar die deze niet kunnen of willen betalen. Redenen voor het niet kunnen innen van nog openstaande bedragen zijn faillissementen van bedrijven of mensen in de schuldsanering. Ook emigreren mensen of vertrekken ze zonder dat ze te achterhalen zijn. Een derde reden is dat een deurwaarder tot de conclusie komt dat er geen verhaalsmogelijkheid is, dus dat het geld er simpelweg niet is.

In Raalte waren het vorderingen van in totaal 140 debiteuren die in het afgelopen jaar oninbaar moesten worden verklaard. De gemeente Olst-Wijhe had deze cijfers niet zo snel paraat.

Record

Het bedrag dat beide gemeentes over 2018 moesten ‘afschrijven’ was flink hoger dan in 2017. In de gemeente Raalte was dat vorig jaar iets meer dan 21 duizend euro, nog niet de helft van het bedrag in 2018. Dit komt onder meer omdat openstaande vorderingen van een aantal oude boekjaren in 2018 in één keer is meegenomen. Hetzelfde geldt voor Olst-Wijhe, waar voor 2017 een bedrag van bijna 11 duizend euro oninbaar moest worden verklaard, eveneens ongeveer de helft van het bedrag in 2018.

Overigens blijven de vorderingen die oninbaar zijn verklaard theoretisch nog in stand. Mocht de debiteur binnen de verjaringstermijn toch ineens in staat blijken te zijn aan de eerdere verplichtingen te kunnen voldoen, dan kan hij of zij hier alsnog op worden aangesproken.

Dubieus

De gemeente Raalte laat weten dat er per eind november 2018 nog voor bijna 94 duizend euro aan oude vorderingen openstaat. Daarvan kenmerkt ze ruim 84 duizend euro als ‘dubieus’. Met andere woorden: de gemeente houdt ernstig rekening met het feit dat dit laatste bedrag lastig te innen zal blijken.