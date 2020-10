Raalte financieel ruim in jasje: ‘Coronavangnet' op komst voor organisaties in moeilijkheden

Nieuw plan zonnepark in Heino kleiner, maar nog altijd te groot volgens buren: ‘Dit is een oorspronke­lijk landschap’

30 september Han Oortwijn is samen met het bedrijf Trio Investments bezig met nieuwe plannen voor zonnepark Telgenbos, aan de rand van Heino. Het vorige plan, 7,5 hectare zonneveld, haalde de eindstreep niet. Het nieuwe plan is kleiner: 6,2 hectare. Nog altijd veel te groot, is de eerste reactie van de bewoners van het naastgelegen landgoed De Vlaminckhorst.