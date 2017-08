Raalte gaat meer lokaal aanbesteden

,,De evaluatie met aanbevelingen is in mei van dit jaar besproken met de raad'', vertelt wethouder economische zaken Jacques van Loevezijn. ,,We willen voortaan bij enkelvoudige aanbestedingen één lokaal bedrijf uitnodigen. Voor meervoudige aanbestedingen, waarbij je minimaal drie bedrijven moet uitnodigen, vragen we minimaal twee lokale bedrijven om een offerte. Dat is in het huidige beleid één lokaal bedrijf. En bij Europese aanbestedingen, van grote projecten, willen we gebruik maken van de 'percelenregeling'. Daarbij kun je er als gemeente een deel van het project uitlichten en dat laten uitvoeren door een lokaal bedrijf.''