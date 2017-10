Raalte geeft Tomtom en Google gelijk: Stationsstraat wordt -plein

Is het niet een vreemde situatie dat een gemeente zich aanpast aan een foutieve vermelding in plaats van Google en Tomtom op deze verkeerde naam te wijzen? ,,Uit nader onderzoek bleek dat het inderdaad niet helemaal logisch is dat het plein voor het station Stationsstraat heet", laat Sanne van ‘t Erve namens de gemeente Raalte weten. Dat vindt ook Wilco van Klinken, eigenaar van Food & Go, die dit onderwerp aangekaart heeft bij de gemeente. Zijn zaak is gevestigd aan het 'plein'.

Logischer naam

,,Het is veel logischer dat een plein voor een station Stationsplein heet. Kijk maar naar Holten of waar dan ook, daar heet zo'n gebied ook zo", zegt Van Klinken. De gemeente Raalte stemt daar nu ook mee in en bestelt een nieuw straatnaambordje. De naamswijziging was geen halszaak voor Van Klinken, maar hij is er wel blij mee. ,,Als ik leveranciers aan de telefoon had, dan zei ik er meteen bij: Zet maar Stationsplein 1 in je routeplanner, want daar moet je zijn. Het punt is dat de nummering van de panden niet goed liep. Aanvankelijk liep de Stationsstraat door, maar die situatie is gewijzigd. Na een telefoontje heeft de gemeente dit nu perfect opgepakt.''

Kosten

De investering die deze operatie voor de gemeente Raalte met zich meebrengt zijn miniem: ,,De enige kosten voor het wijzigen van de straatnaam zijn de kosten voor een nieuw straatnaambord."