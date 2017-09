Raalte handhaaft maandelijkse lediging grijze container na storm van kritiek

Doelstellingen

Wethouder Niens verwacht dat de gemeente Raalte met het handhaven van de inzameling van restafval op eens in de vier weken toch de doelstellingen kan halen voor 2020. In dat jaar moet 75 procent van het in de gemeente opgehaalde huisvuil worden gerecycled, nu is dat nog 70 procent. En de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar moet gedaald zijn van nu 100 naar 80 kilo. ,,We gaan de resultaten van de afvalinzameling over het hele jaar 2018 begin 2019 evalueren en kijken of er nog vervolgstappen nodig zijn om die doelstellingen te halen'', vertelt wethouder Niens. Als gevolg van het gewijzigde voorstel met de vierwekelijkse inzameling van restafval zal het vastrecht wel wat stijgen, kondigt Niens aan. ,,Aanvankelijk dachten we aan 90 euro, maar dat wordt nu waarschijnlijk 95 euro per jaar. In de begrotingsvergadering van november wordt het definitieve bedrag van het jaarlijkse vastrecht vastgesteld.''