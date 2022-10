Raalte heeft geld over en daar gaan alle inwoners iets van merken: ‘Je houdt zo een paar tientjes over’

Ondanks duizenden stemmen géén pijs voor Heinose Treurbeuk in bomenver­kie­zing: ‘Had dit echt niet verwacht’

Er lag levenslang gratis onderhoud in het verschiet voor een iconische megaboom in het hartje van Heino. Kees Hulst droeg, samen met Flip Jonkman, de boom aan voor de ‘Nationale bomen top 50'. Aan publieksstemmen geen gebrek: de boom werd derde. Maar de vakjury is het daar niet mee eens en dus valt de Treurbeuk buiten de boot. ,,Ik had dit helemaal niet verwacht.”

30 september