Raalte houdt oudejaarsbingo voor... de hele gemeente! ‘Ook voor zorgen dat iedereen netjes thuis blijft’

Bieb en horeca in Salland slaan handen ineen: bestel een bezorgmaal­tijd en krijg er een boek gratis bij

2 december Een ongebruikelijke combinatie, maar in coronajaar 2020 kan alles: bestel de komende periode een maaltijd in Salland en je krijgt er een boek bij cadeau. Omdat Bibliotheek Salland met een grote stapel boeken is bijven zitten nadat Nederland Leest deels in duigen viel, mogen de lokale restaurants het boek Het zwijgen van Maria Zachea weggeven. Het idee kwam van Jetze Dam, programmamanager van de Sallandse bibliotheek. ,,We hopen dat het een extra stimulans is voor de horeca.’’