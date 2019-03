Raalte huldigt kwartet deelnemers Special Olympics

Actiegroep in Raalte laat zien welk effect snelheid heeft op de remweg van auto's

12:30 Een bewonersgroep van de Ceintuurbaan in Raalte voert in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) actie door een remwegdemonstratie te houden. Met de actie vraagt de bewonersgroep aandacht voor de verkeersveiligheid in de buurt.