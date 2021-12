Raalte is problemen leerlingenvervoer helemaal zat, vervoersbedrijf spreekt van overmacht

Het vervoer van 115 leerlingen in Raalte gaat alles behalve van een leien dakje. Sinds dit schooljaar doet Willemsen De Koning (WDK) uit Arnhem het leerlingenvervoer in de Sallandse gemeente, maar sinds de eerste schooldag zijn er veel zaken niet op orde. Nadat begin oktober al aan de bel werd getrokken door ouders en gemeente , is de maat nu vol. Is het vervoer uiterlijk 16 december niet beter, dan dreigt Raalte het contract te ontbinden. WDK wijst vooral naar de coronapandemie.

Veelvuldig wisselen van chauffeur, slechte communicatie en kinderen die van slag raken. En dat is nog niet alles als het gaat om klachten van ouders over het leerlingen vervoer van Willemsen de Koning. Vanaf het nieuwe schooljaar tot en met begin oktober kwamen er al 21 klachten binnen. Intussen is dat aantal verder opgelopen naar 50.

Impact op kinderen

In een brief aan ouders van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer neemt wethouder Gerria Toeter geen blad voor de mond. ,,We hebben de afgelopen maanden helaas veel klachten van u ontvangen over het vervoer naar school of zorglocatie van uw zoon of dochter’’, schrijft ze.

Quote We hebben daarom besloten om Willemsen de Koning in gebreke te stellen. Gerria Toeter, Wethouder gemeente Raalte

Toeter: ,,Wij nemen de klachten zeer serieus. De kwaliteit van het vervoer heeft grote impact op kinderen en op het gezin. Helaas heeft intensief contact met WDK niet tot het gewenste resultaat geleid. We hebben daarom besloten om Willemsen de Koning in gebreke te stellen.’’ In feite geeft wethouder Toeter het vervoersbedrijf nog een laatste kans om de verplichtingen te laten nakomen.

Ervaringen van gezinnen

Boetes en ontbinding

De gemeente Raalte legt het vervoersbedrijf een termijn van ongeveer twee weken op om de in het contract opgestelde eisen in orde te maken. ,,De eisen gaan onder meer over vaste chauffeurs, op tijd rijden en goede bereikbaarheid van de centrale’’, zegt Toeter. ,,We gaan ervanuit dat als de termijn afloopt alle problemen zijn opgelost en het vervoer volgens afspraak verloopt’’, vertelt de wethouder.