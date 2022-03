Raalte kiest: Burgerbelangen grote winnaar, Lokaal Alternatief verlaat de politieke arena

LIVERaalte heeft gekozen. GemeenteBelangen is volgens de voorlopige uitslag niet meer de grootste partij in de gemeente. Die eretitel moet de partij nu delen met Burgerbelangen, de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De lokale partij gaat van 4 naar 7 zetels. Het CDA en Lokaal Alternatief zijn de verliezers van de avond.

De uitslagenavond in Raalte mondde uit in een spannende strijd tussen GemeenteBelangen (GB) en Burgerbelangen (BB) wie de grootste partij van Raalte ging worden. Hoewel het nog om een voorlopige uitslag gaat, behoudt GB de 7 zetels die de partij al had, en krijgt het nu gezelschap van BB met ook 7 zetels.

Coalitiepartij CDA is een van de verliezers van de avond. De partij verliest één zetel en zakt van 6 naar 5. Oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 lijken hun enige zetel te behouden. Daartegenover staat wel het verlies van Lokaal Alternatief. De lokale partij haalde veruit de minste stemmen en verliest de twee zetels die het had.

Burgerbelangen grote winnaar

Het geroezemoes bij iedere uitslag is duidelijk hoorbaar. De verschillen van willekeurige stembureaus per dorp in de gemeente Raalte zijn aanzienlijk. Ben Nijboer, fractievoorzitter van Burgerbelangen, moet wennen aan het idee dat BB nu een van de grootste partijen van Raalte is. ,,Vijf jaar geleden begonnen we met onze partij en kwamen direct op vier zetels. Dat we nu op zeven staan is fantastisch, maar ook onwerkelijk.’’

Waar winst 'm in zit volgens Nijboer? ,,Ook in coronatijd probeerden we op allerlei manieren de inwoners te bereiken. We zijn inmiddels in de hele samenleving geworteld en ik denk dat dat ons enorm heeft geholpen. We hebben ook niet voor niets meer dan 30 verkiesbare mensen op de lijst staan. We hebben dit als team gedaan. Morgen word ik wakker met een grote glimlach, maar het moet allemaal nog wel even landen.

Irene Weertman (GB) nam dit jaar het stokje als lijsttrekker over van Wout Wagenmans. Ze had de hele avond veel spanning. Na de voorlopige uitslag maakt spanning plaats voor bezinning. ,,Allereerst de felicitaties aan Burgerbelangen. Ze hebben het echt fantastisch gedaan. Maar natuurlijk ben ik ook blij op ons resultaat. Qua aantal stemmen gaan we er zelfs 200 op vooruit, dus er is waardering voor ons en ons beleid.’’

Niels Folgers is sinds deze verkiezingen het gezicht van D66 als lijsttrekker. Vooraf hoopte hij op twee zetels, maar is achteraf blij dat de enige zetel is behouden. ,,Ik ben daar echt blij mee. We stonden op het randje, maar uiteindelijk hebben we zelfs enkele stemmen meer dan bij de vorige verkiezingen.’’

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Raalte is een opkomstpercentage van 57,5 procent. Dat ligt lager dan tijdens de verkiezingen in 2018.

Vorige verdeling

Net als tijdens de vorige verkiezingen zijn er weer 25 zetels te verdelen over de acht deelnemende partijen voor de gemeenteraad. Bij de vorige verkiezingen werd GemeenteBelangen de grootste partij in Raalte met 7 zetels. Zij vormden de afgelopen vier jaar met het CDA (6 zetels) en de VVD (3 zetels) de coalitie in Raalte.

Tijdens de vorige verkiezingen was Burgerbelangen de grootste verrassing. De lokale partij stoomde uit het niets op naar 4 zetels. Samen met Lokaal Alternatief (2), GroenLinks (1), PvdA (1) en D66 (1) voerden zijn de afgelopen jaren oppositie.

