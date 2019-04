Raalte krijgt dorpsquiz: hoeveel treden telt toren van de basiliek?

De dorpsquiz is vooral in Brabant mateloos populair, maar wordt ook in onze regio steeds vaker georganiseerd. In Wijhe wordt op Koningsdag de eerste editie van de Grote Wiejese Dorpsquiz gehouden. En nu is het in Raalte dus zover. Een groep enthousiastelingen, onder aanvoering van Rosa van Oldeniel, heeft de Stichting Dorpsquiz Raalte opgericht om de quiz te organiseren.