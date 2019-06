Raalte krijgt toestemming voor uitbreiden bedrijvenpark Heino

Reizigers kunnen vanaf nu betalen met iPhone in bussen van Keolis

11 juni Reizigers kunnen vanaf vandaag met hun iPhone of Apple Watch betalen in de bussen van Keolis, het moederbedrijf van Syntus. Dankzij Apple Pay is de bankpas of creditcard niet meer nodig. Dat geldt vooralsnog alleen voor passagiers met een rekening bij de ING, de eerste bank in Nederland die de betaaldienst ondersteunt.