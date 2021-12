Raalte laat besmette asielzoekers voorlopig langer toe in opvang Laag Zuthem

Emoties lopen op in Raalter raad over uitbrei­ding varkens­stal Heeten: ‘Aan alle kanten wordt er positief naartoe geschreven’

Twijfels over onder andere rekenmodellen, de ruimtelijke uitbreiding en de uitgangspositie van het college. Het is zeker niet voor het laatst dat de gemeenteraad van Raalte zich buigt over het verzoek van varkenshouder Tijs uit Heeten om zijn bedrijf uit te breiden met 10.000 extra varkens. Wat te doen met het verzoek?

25 november