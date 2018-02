Raalte maakt veel werk van inwoners met een uitkering

Het percentage bijstandsgerechtigden in Raalte is veel lager dan in gemeenten met een vergelijkbare omgang. Dat stelt burgemeester Martijn Dadema in antwoord op schriftelijke vragen die de VVD-fractie heeft ingediend.

De liberalen hoeven zich volgens Dadema geen zorgen te maken. De gemeente Raalte doet zijn uiterste best om inwoners met een uitkering aan een baan te helpen. ,,Hoewel we liefst een nog groter aantal mensen aan het werk willen helpen, zijn we ook trots op de tot nu toe behaalde resultaten'', bericht hij namens het college van burgemeester en wethouders aan Alexander Kreule, fractieleider van de VVD.

Strafkorting

Vijf inwoners van de gemeente Raalte kregen in 2017 een (gehele of gedeeltelijke) strafkorting op hun uitkering. Ondanks schriftelijke waarschuwingen hadden zij geweigerd om een tegenprestatie te leveren. In de gemeente Raalte komen 118 inwoners hun wettelijke verplichtingen wél na om hun uitkering te behouden. Zij zijn geschikt om te werken, maar kunnen zo gauw geen betaalde baan vinden. De gemeente is in gesprek met drie andere kandidaten die ook in aanmerking komen voor een tegenprestatie zoals mantelzorg of vrijwilligerswerk.

Ook uitkeringsgerechtigden die daartoe niet wettelijk verplicht zijn, spannen zich volgens Dadema in om aan een baan te komen. Zij volgen bijvoorbeeld sollicitatietraining of een opleiding in een bedrijf.

Vrees

De VVD had de vrees geuit dat de gemeente onvoldoende inspanningen levert om het aantal bijstandsgerechtigden te verminderen. Terwijl ze elders dalen, nemen ze in Raalte juist toe, constateert Kreule. Hij baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens Dadema blijkt uit de CBS-cijfers dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering ook landelijk nog steeds toeneemt, ook al zwakt de groei af. ,,In Raalte is het bijstandsvolume in 2017 minimaal gestegen. Ten opzichte van de landelijke cijfers doen we het in Raalte goed.''