Raalte moet extra gas geven om klimaatdoelstellingen te halen

Enthousias­me en weerstand vechten om voorrang bij aardgas­vrije woonwijk in Raalte

28 januari De woonwijk Westdorp in Raalte dient als proeftuin om huizen af te koppelen van het aardgas. Een collectief warmtenet met duurzame energie komt ervoor in de plaats. Oogst die overgang al bijval in Westdorp, of klinkt hier en daar in de wijk protest? Bewoners van Raalter woonwijk vrezen voor hoge kosten.