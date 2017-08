Raalte negen ton voordeliger uit in zomernota

In de zomernota wordt niet alleen naar de financiën gekeken, maar ook naar de stand van zaken met de uitvoering van het collegeprogamma 2014-2018 en de begroting voor 2017. ,,We liggen goed op schema'', concludeert de wethouder tevreden.

Zo is in het kader van het minimabeleid de bijdrageregeling voor zorgkosten verruimd en er zijn maatregelen getroffen op het gebied van armoedebestrijding onder jongeren. Op gebied van ruimtelijke ordening wordt gewerkt aan de voorbereiding van de Omgevingswet, die het Rijk waarschijnlijk in 2020, 2021 wil invoeren. Veel tijd is ook besteed aan concrete projecten als de voor de zomer afgeronde herinrichting van de Nieuwstraat, en de herinrichting van de Molenhof waarvan de eerste fase is begonnen. Plannen voor aanpak van de Weseperweg bij Heeten zijn nagenoeg afgerond. Verder worden in vrijwel alle kernen woningen gebouwd.