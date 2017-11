Raalte On Ice hoopt op geboorte van traditie

Schoolschaatsen, een curlingcompetitie voor bedrijven, koek en zopie in het ijscafé en tal van andere activiteiten, zoals een ijsdisco. Ja, er zal van 9 december tot en met 7 januari de nodige reuring ontstaan op de ijsvloer die wordt aangelegd op de Grote Markt in Raalte.

De ondernemers die zijn verenigd in de stichting Raalte On Ice, hopen dat er een nieuwe traditie geboren wordt met de aanleg van de ijsvloer van 15 bij 25 meter. ,,We gaan kijken of dit initiatief aanslaat'', stelt bestuurslid Marc Roescher. ,,Als dat het geval is, hebben we voor de komende jaren een draaiboek klaar liggen.''

Marktkooplui

De stichting heeft omwonenden kunnen geruststellen. Zij zullen geen overlast ondervinden van de nieuwe attractie. Winterse gezelligheid moet de boventoon voeren. Goed overleg met buurtbewoners werd door de gemeente als voorwaarde gesteld voordat er een vergunning werd afgegeven. Ook de marktkooplui die doorgaans op de Grote Markt hun waren slijten, hebben hun instemming betuigd. Zij slaan hun kramen in de bewuste periode op De Plas op.

Curlingcompetitie

De ijsvloer is van 's morgens negen tot 's avonds negen uur geopend. Daarna gaat ijsmeester Jan Bolink met andere vrijwilligers aan de slag om de baan weer tiptop te prepareren.

's Ochtends mogen scholieren aan de zwier, 's middags gaat zowel jong als oud het ijs op en 's avonds binden bedrijventeams met elkaar de strijd aan in een curlingcompetitie. Vrijwel alle basisscholen in het dorp hebben zich aangemeld voor het schoolschaatsen. Van scholen in omliggende dorpen hoopt Raalte On Ice nog een reactie te krijgen.