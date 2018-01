Raalte repareert protocol geheimhouding

Forse daling aantal inbraken in bedrijven en winkels Raalte

25 januari Het inbrekersgilde heeft vorig jaar minder bedrijven, winkels en instellingen in de gemeente Raalte bezocht. Over 2017 kwamen 117 meldingen binnen bij de politie. Dat was aanzienlijk minder dan het jaar ervoor, toen de teller stopte bij 201 aangiftes.