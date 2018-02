Raalte roept op voor campagne alcohol te laten staan

Slalommen voor optocht langs takken in Heino is voorbij

5 februari Overhangende takken. Ze zijn wagenbouwers van carnavalsoptochten een doorn in het oog. Voor je het weet, loopt de praalwagen, waarvoor in de bouw veel tijd en geld is gaan zitten, een deuk op. Of nog erger: breekt een ronddraaiend onderdeel van de carnavalswagen af. Het zou een domper op de feestvreugde zijn.