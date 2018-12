Raalte toont makers Top2000 Sallandse gezelligheid

De regen weerhield de Raaltenaren niet om gisteren bij de Top2000-bus op de Grote Markt hun favoriete nummers door te geven. En het was gezellig onder de overkapping bij de bus, met onder meer live-optredens van de bebaarde Raaltese rockers van Bökkers en zanger Erwin Nyhoff.

De bus, met daarin de Radio2-studio, was vanuit Maastricht naar Raalte gekomen om de Top2000 te promoten, het jaarlijkse aftelprogramma op Radio 2. ,,Maastricht was mooi, maar wat is het hier druk en gezellig'', liet een verbaasd crewlid zich ontvallen. De radiomakers kwamen naar Salland na een appje van de Raaltese Martine Walters. En daar bleef het niet bij, zegt de regisseur van De Staat van Stasse. ,,Martine heeft heel veel geregeld en allerlei afspraken gemaakt.'' De 44-jarige Raaltese ontpopte zich gisteravond dan ook als een echte gastvrouw.

Aankomst Sinterklaas

Terwijl vaste presentator Stefan Stasse nergens te bekennen viel, dook wel Sinterklaas op. In een oude Amerikaanse Buick en achter de drummers van St. Caecilia reed de Sint met Walters naar de Radio2-bus. Burgemeester Martijn Dadema was er om de Sint te ontvangen, zoals het hoort. ,,Wat mooi om zo Raalte te mogen promoten op de nationale radio!''

Volledig scherm Stefan Stasse (sint) en Martine Walter (verantwoordelijk voor top 2000 in Raalte) ontmoeten elkaar. © Gerard Vrakking

Live in de uitzending nam Walters vervolgens de Sint mee naar het Kulturhuus. Daar was juist een Sinterklaasfeest voor vluchtelingen aan de gang. De Sint en de radiomakers deelden cadeaus uit en, gevolgd door de camera van Radio2, ging het daarna langs huizen, kroegen en snackbars. Martine Walters vond het een perfecte avond ,,Het mooiste is toch wel dat zoveel Raaltenaren in de regen en op pakjesavond hierbij zijn geweest.''

Dit werd gekozen

Volledig scherm Rob en Karin de Vree. © Gerard Vrakking

Rob en Karin De Vree

,,Mijn vrouw Karin en ik houden allebei heel veel van oude rockmuziek'', zegt Rob de Vree. ,,Op zolder hebben we een platenspeler staan en als ik de was ophang, zet ik altijd een lp op.'' Hij kwam naar de Grote Markt om het nummer One van Metallica door te geven. ,,De tickets voor hun optreden in juni heb ik al in huis''. Rob gaat dan met zijn zus, want Karin hoort liever country zoals Dixie Chicks. ,,Gelukkig houden we van muziek waar veel platen van zijn'', zegt ze. ,,Spotify voor in de auto, maar lp's thuis. Die geven toch een ander nostalgisch geluid.''

Volledig scherm Joost van Gaal © Gerard Vrakking

Joost van Gaal

,,Ik probeer altijd een mooie mix door te geven van internationale, Nederlandse en regionale nummers. Ik heb wel een wat afwijkende smaak, dus ik verwacht niet dat mijn nummers in de top-10 terecht komen.'' Wat hem betreft halen in ieder geval nummers van the Cure, Deus, Pearl Jam en Nick Cave de lijst. ,,En dan de Nederlandse rockers zoals Claw Boys Claw en Herman Brood natuurlijk'', lacht hij. ,,En als het kan wil ik ook Bökkers en de Paceshifters uit Wijhe doorgeven.'' Dat doet hij liever thuis dan bij de Top2000-bus. ,,Hier moet je door alle nummers scrollen. Ik ga er liever even goed voor zitten.''

Volledig scherm Familie Meulman © Gerard Vrakking

Helga Meulman met dochter Kitty en haar vriendin Dominique

,,De Top2000 hoort bij de opvoeding. De jaren '70 hoort erbij'', zegt Helga. Haar dochter en schoondochter zijn het daar roerend mee eens. ,,De muziek uit die tijd had veel meer een verhaal. Gelukkig hoor je nu ook weer meer van dat soort nummers, maar vroeger was dat veel sterker'', zegt schoondochter Dominique. Haar favoriet is dan ook Imagine van John Lennon. Moeder Helga moet lang nadenken. ,,Ik wil the Mama's en the Papa's, maar die staan niet op de keuzelijst!'' Uiteindelijk zijn ze erover eens dat in ieder geval de Amersfoortse Miss Montreal hoog op de lijst moet komen. Kitty: ,,Het liefst met het nummer Writing Stories.''