Raalte wil garant staan voor plan Mariaoord in Luttenberg

Stemlokaal station Raalte trekt 239 stemmers

11:50 Bij het NS-station in Raalte hebben afgelopen woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 239 mensen gestemd. Van de uitgebrachte stemmen zijn twee stemmen ongeldig. Het is volgens burgemeester Martijn Dadema nog te vroeg om aan te geven of het experiment bij komende verkiezingen voor herhaling vatbaar is.