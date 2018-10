Raalte wil hoofd bieden aan klimaatoverlast

Raalte scoort met campagne Natuur en Milieu Overijssel

27 september Raalte is een van de drie gemeenten in Overijssel die het hoogst hebben gescoord in de campagne van Natuur en Milieu Overijssel over bewonersinitiatieven voor natuur en duurzaamheid. De andere twee gemeenten zijn Dalfsen en Zwolle. Alledrie kunnen een project aandragen, waarvan de stichting Natuur en Milieu Overijssel de uitvoering betaalt.