Raalte wil minder regels voor bomenkap: alleen kapvergunning nodig voor ‘bijzondere’ exemplaren

update | video Grote brand in eierverwer­kings­fa­briek in Raalte gedoofd, brandweer moest dwars door bedrijfs­muur om vuur aan te pakken

9 juni Raalte is vanochtend vroeg wakker geworden met de geur van ‘rotte eieren’. Bij een eierverwerkingsbedrijf in het dorp woedt een brand in een drogerij en in een technische ruimte. De omgeving is afgezet geweest in verband met explosiegevaar. Inmiddels is het vuur helemaal gedoofd en heeft de brandweer het pand weer overgedragen aan de eigenaar.