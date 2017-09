Raalte wil randweg Zegge VII aanleggen

video Jonge ondernemer kijkt verder dan Raalte: 'Ik wil de grootste worden'

12 september Een jaar of zes was Koray Ak nog maar toen hij het ondernemerschap ontdekte. Met een emmertje sop, een spons en een wisser trok hij de buurt in om auto's te wassen. Elementaire kennis van marketing had hij toen ook al: ,,Ik ging vooral naar kennissen en familie. Die konden geen nee zeggen. Tien auto's per dag haalde ik wel. Keer 2,50 gulden was dat een mooi bedrag", vertelt hij glimlachend.