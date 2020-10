Raalte wil windmolens en betrekt inwoners bij plannen

Binnen tien jaar moet 60 procent van alle elektriciteit in Raalte duurzaam opgewekt worden. Hoe dat daadwerkelijk gebeurt, moet in de komende maanden blijken. Nadat inwoners de kans krijgen hun zegje daarover te doen, stelt de gemeente nog voor het nieuwe jaar richtlijnen op die aan het begin van 2021 vastgesteld worden.

De opgave die er ligt is duidelijk: over tien jaar is er 60 hectare aan zonneparken nodig of acht windmolens. Een combinatie van beide is ook mogelijk. Zo denkt de gemeente nu aan drie ‘beperkte’ dorpsmolens. ,,Bijvoorbeeld in drie verschillende dorpen één windmolen, of twee in het ene en één in het andere dorp. Ook meerdere kleine molens zijn een optie. Het streven is om helderheid voor initiatiefnemers te creëren’’, zegt wethouder Frank Niens.

Quote We leven in andere tijden en dit zorgt soms voor spanning, maar daarin moeten we wel bewegen. Ik denk dat er nu meer ruimte is voor windener­gie Frank Niens, wethouder gemeente Raalte

Impact op de omgeving

Dat de gemeente in de aanloop naar het vaststellen van het beleid de mening van inwoners vraagt, heeft volgens Niens te maken met de impact op de omgeving. ,,Het levert duurzame energie op, maar de omgeving krijgt er ook mee te maken. Daarom stellen we de richtlijnen graag in samenspraak met de omgeving op.’’

De richtlijnen gaan onder andere over hoe het kan passen in het landschap, hoe de omgeving kan meeprofiteren, lokaal eigenaarschap en hoe omwonenden betrokken worden bij een initiatief.

Sallandse identiteit

Dat tal van gemeenten Raalte al voor gingen in het opstellen van beleid voor windenergie, heeft volgens Niens te maken met de Sallandse identiteit. ,,Hier zit windenergie van nature minder in het dna dan in gebieden aan zee of de Flevopolder. Daar groei je als kind op met windmolens. Dat is in Salland niet het geval, waar veel kerktorens het hoogste punt vormen. Daardoor zijn politiek en samenleving terughoudender.’’

De noodzaak voor windenergie heeft volgens hem voor een kentering gezorgd. ,,We leven in andere tijden en dit zorgt soms voor spanning, maar daarin moeten we wel bewegen. Ik denk dat er nu meer ruimte is voor windenergie. Alleen hoeveel moet de komende maanden uitwijzen.’’

Als de richtlijnen zijn goedgekeurd, kan het volgens Niens ook snel gaan met de windmolens. ,,Dat hoeft niet tot 2030 te duren.’’