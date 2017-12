Raalte ziet weer een gat in aanleg van tunnel bij Oude Twentseweg

video Eddy van Hijum zet sloop MBI Raalte in gang

11 december De sloop van de voormalige betonfabriek MBI in Raalte is maandagochtend begonnen. Eddy van Hijum, gedeputeerde van Overijssel, zette de werkzaamheden rond kwart voor negen officieel in gang door met een grijparm van een shovel op een muur in te beuken.