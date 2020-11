Raaltenaar (36) die zich tot ergernis van nabestaanden niets meer kan herinneren van dodelijk ongeluk in Haarlo krijgt celstraf

VIDEO Van wandelen op de Holterberg naar directeur van Landschap Overijssel: oud-Raaltenaar Michael Sijbom kan aan de bak

4 november Michael Sijbom gaat vanaf januari 2021 natuurorganisatie Landschap Overijssel leiden. De 51-jarige Sijbom groeide op in Raalte en was tussen 2011 en 2017 burgemeester van de gemeente Losser. ,,Of je nou inwoner bent van een binnenstad of op het platteland woont: iedereen heeft behoefte aan natuur om zich heen.’’