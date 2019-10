Raaltenaar (43) verdacht van brandstichting

UPDATENaar aanleiding van de verwoestende woningbrand aan de Reiger in Raalte heeft de politie vrijdagmiddag bevestigt dat de verdachte een 43-jarige man uit Raalte is. Vlak na de uitslaande brand van afgelopen dinsdag pakte de politie de verdachte op en ging men uit van een incident ‘in de relationele sferen'. Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat de Raaltenaar verdacht wordt van brandstichting.

Of het om de bewoner zelf gaat en wat zich precies heeft afgespeeld in de woning in Raalte-Noord is nog niet duidelijk. Op het moment van de brand was niemand thuis. De gemeente liet eerder al weten dat het gezin niet als ‘probleemgezin’ te boek staat.

Na de brand is er in ieder geval dagelijks beweging in de straat. ,,Het is altijd zo rustig hier. Nu komt de buurt rust te kort. Er is af en aan reuring”, vertelde een buurtbewoner afgelopen woensdag, een dag na de brand. Net als andere buurtbewoners, wil de vrouw ook niet met naam en toenaam reageren. ,,Zolang de politie nog bezig is met het onderzoek wil ik hier verder niet op ingaan. Ook wegens de privacy van de bewoners van de uitgebrande woning.”

Besloten informatie-avond

Buurtbewoners willen niet reageren op de heftige gebeurtenis in de straat, maar zitten zelf nog vol vragen. Aanstaande woensdag zal de gemeente Raalte in samenwerking met de brandweer en politie een besloten buurtbijeenkomst houden, waar bewoners met hun vragen terecht kunnen. Daarnaast wordt er tijdens de informatie-avond ingegaan op zaken als hoe je een brand kan voorkomen. De bijeenkomst is besloten. De gemeente stelt nadrukkelijk dat in verband met de privacy niet in wordt gegaan op de aanleiding van de brand.

Rookontwikkeling in straat

De uitgebrande twee-onder-een-kap-woning is momenteel onbewoonbaar. De directe buren zijn wegens de stankoverlast van de rook tijdelijk vertrokken naar een vakantiehuisje in de regio. ,,Een schade-expert is in ons huis geweest en voorlopig kunnen wij niet terug. Ieder zuchtje wind zorgt ervoor dat het weer ongelooflijk gaat stinken in ons huis.” Meerdere buurtbewoners hebben de ramen en deuren open om de stank weg te krijgen uit hun huis.