Raaltenaar (46) bezorgt rechters overwerk door diefstallen bij buurman en vriend

B. werd verdacht van het wegnemen van een hele serie gereedschappen uit de schuur van zijn buurman, maar uiteindelijk valt alleen de diefstal van een oranje zwaailamp te bewijzen. Deze wilde hij op zijn scooter monteren, vertelt hij bij de politierechter. Hoewel B. zegt dat hij de zwaailamp alleen geleend had, veroordeelt de rechter hem toch, en wel tot vijftien uur taakstraf.

Bedlegerig

De eigenaar van de zwaailamp was in 2017 een poosje bedlegerig, herstellende van een zware operatie. Na een week of twee ontdekte hij dat zijn schuurtje aanmerkelijk leger was dan voorheen: er ontbraken meerdere schuur- en boormachines en zagen. De verdenking viel op zijn buurman van destijds, Michael B., die nogal eens aankwam. Iemand had hem in het tuintje zien scharrelen.

De politie nam een kijkje in zijn huis, en vond alleen de lamp terug. De rest is spoorloos. Het slachtoffer zegt dat de gestolen spullen 2500 euro waard zijn. Daarnaast wilde hij 1500 euro smartengeld in verband met het beschaamde vertrouwen. Zijn verzoek om schadevergoeding is afgewezen.

Vriend

B. is eerder deze week voor de meervoudige kamer in Zwolle veroordeeld tot twaalf weken voorwaardelijke celstraf vanwege diefstal. Hij moest op het huis passen van een vriend in Raalte, maar later bleken de tv, een radio en twee modeltreinen verdwenen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

B. bekende een deel van de goederen ontvreemd te hebben. De televisie en de radio bleken bij Used Products in Deventer te zijn verkocht. Maar hij ontkende de treinen gestolen te hebben. Die waren van hemzelf. De rechtbank achtte toch alle feiten bewezen, met uitzondering van de diefstal van een kluisje met geld en een spaarpot met kleingeld. Naast de geheel voorwaardelijke celstraf moet hij de benadeelde 1.300 euro aan schade vergoeden.

