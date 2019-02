Raaltenaar biedt op Marktplaats gestolen spullen van bouwbedrijf Broekland te koop aan

Oudijzer­boer Hinnie wint slag, maar nog niet oorlog

29 januari De oudijzerboer Hinnie Haverman in Raalte heeft in het gevecht met de gemeente de eerste ronde overleefd. Bij de kantonrechter in Zwolle verloor de gemeente de partij. Daarom kan Haverman voorlopig de enorme berg met oud ijzer langs het Overijssels Kanaal in Raalte laten liggen.