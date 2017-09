Raaltenaar Edwin Ophof wereldkampioen

Hidde Klink belandt op EK bloemsierkunst net naast podium

De Raalter bloemist Hidde Klink is als vierde geëindigd op het EK bloemsierkunst voor junioren. Hij moest het in België opnemen tegen negen concurrenten, afkomstig uit diverse landen. Klink was naar de Europese titelstrijd uitgezonden door de branche-organisatie Vereniging Bloemist Winkeliers.