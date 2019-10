Raaltenaar gaat meer belasting betalen

Broekland­se basis­school in de ban van de dop

2 oktober Hoe de behandeling in een klas van een tekst over plasticsoep kan leiden tot een actie waaraan de hele school meedoet en waarvan zowel het milieu als KNGF Geleidehonden profiteert. De 139 leerlingen van de Gerardus Majellaschool in Broekland zijn in de ban van het inzamelen van schone plastic doppen. Binnen enkele dagen hebben ze al bijna drie heel grote zakken vol verzameld. Die zijn afkomstig van onder meer frisdrank-, sportdrank- en shampooflessen en melkpakken.