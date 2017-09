Raaltenaren bang voor stank en ongedierte

Vliegen, ongedierte, ja, misschien zelfs een rattenplaag. En al die luiers, ook problematisch. Stank en andere weerzin. Raaltenaren reageren massaal op het collegevoorstel om huisvuil in de gemeente vanaf 2018 nog maar eenmaal per acht weken op te halen.

Vele reacties stromen binnen via de Facebookpagina ‘Leven in Raalte"van bewoners die iets vinden van het collegeplan om het scheiden van huisvuil te ‘verbeteren’. Het plan: Vanaf januari 2018 is tuinafval gratis aan te bieden. De grijze container met restafval wordt minder vaak opgehaald dan nu, van vierwekelijks naar één keer per 8 weken. Wie méér afval heeft, kan het zelf dumpen (met een pasje) in ondergrondse containers. ,,Euh, leuk theoretisch plan, maar hebben de bedenkers ooit een neus vol gesnoven boven vuilnis dat met de zomerdag 8 weken gestaan heeft?’’ reageert Renze Zielman.

Quote Wie heeft dit achterlijke idee bedacht? Voel eens aan het voorhoofd! Stephanie Roelofs

,,Wie heeft dit achterlijke idee bedacht? Voel eens aan het voorhoofd!’’, reageert Stephanie Roelofs feller. ,,Mijn container zit iedere vier weken tjokvol. In de zomer doe ik alle bbq-vlees-resten in de vriezer om geen maden te krijgen... en dan ook nog 8 weken wachten tot hij geleegd wordt? ’’

De reacties gaan vooral over stankoverlast, ongedierte, meer zwerfvuil, de kosten en de weerstand tegen het extra sjouwen van zakken naar een ondergrondse container. ,,Inleveren bij ondergrondse containers of Rova, en dan allemaal in een autootje met twee zakjes afval: lekker milieu- en Shell-vriendelijk’’, benoemt Richard Jansman cynisch een ander aspect. Hij stelt voor: ,,Gewoon 2 euro per lediging betalen en bijvoorbeeld 10 euro voor grijs. Of nog hoger en vastrecht verlagen. En zorg er voor dat Rova concurrerende tarieven rekent, in plaats van een monopolie.’’

Er is veel weerzin, maar er zijn ook positieve geluiden. ,,Bij ons zou het heel goed kunnen, we zijn met z’n tweeën’’, meldt Jan Marsman. ,,Grijs gaat nu ongeveer 4 keer per jaar aan de weg en ben heel blij dat groen gratis wordt.'' Kwestie van wennen, vindt Rianne Otte: ,,Bij ons zou dat wel kunnen, we zetten ‘m nu ook niet elke keer aan de weg. Maar ja, ik heb geen kinderen in de luiers.... Als we vinden dat er wat moet gebeuren wat betreft het milieu, dan zal iedereen moeten wennen aan dingen die veranderen.’’ Elvira Rouwenhorst-Pont is het daar niet mee eens: ,,Het wordt een onhygiënische stinkbende, vooral in de zomer!’’