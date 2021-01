Raaltenaren moeten op politieke rem kunnen trappen: BurgerBelangen wil raadgevend referendum

update & video Vermissing van Danny raakt heel Lemeler­veld, ‘we hebben ook bij ons in de schuren gekeken’

24 december De vermissing van de 18-jarige Danny is in Lemelerveld hard aangekomen. Dat er na ruim twee dagen zoeken nog geen spoor is, doet het ergste vrezen. Danny vertrok dinsdagochtend om 04.30 uur naar zijn werk in Raalte, maar is daar nooit aan gekomen