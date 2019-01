Raalter bedrijf dwingt nader onderzoek af rond flitspaal 3552

Wolf in 2019 al vier keer gemeld in Overijssel, zeven schapen aangeval­len

17 januari De wolf blijft, evenals vorig jaar, ook in het nieuwe jaar flink actief in Overijssel. Er zijn al vier schadevergoedingen voor gebeten schapen aangevraagd. Dat gebeurde in Heino, Dalmsholte, Bergentheim en Beerzerveld. Het gaat in totaal om zeven schapen. Uit andere delen van het land zijn nog geen meldingen gedaan.