Raalter beiaardier speelt nummers uit repertoire Ribs & Blues

Het is inmiddels een traditie dat bluesmuziek op tweede pinksterdag vanaf 12.00 uur over Raalte uitwaaiert vanuit de toren van de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing. De nummers uit het muziekfestival Ribs & Blues heeft hij speciaal voor de beiaard bewerkt. Muziekliefhebbers kunnen onder meer luisteren naar: Lost in the Middle (Blackbird), Beautifully Broken (Gov’t Mule), You Got Lucky (Blackberry Smoke) en Legendary (Welshly Arms).