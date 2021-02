Raalter boa's werken in bijzondere omstandigheden: ‘Steeds nieuwe coronaregels maakt het lastig maar uitdagend’

Raalte scherpt richtlij­nen voor zonnepar­ken in buitenge­bied aan: ‘Gemeente moet eerder aanwezig zijn’

19 februari Zomaar een brief op de mat van een projectontwikkelaar dat er een zonnepark tegenover je huis komt? In Raalte mag dat niet meer gebeuren in de toekomst. De gemeente scherpt de richtlijnen voor zonneparken in het buitengebied aan. ,,Hierin staat welke stappen nodig zijn voordat er begonnen kan worden aan het ontwerpen van een zonnepark’’, zegt wethouder Frank Niens.