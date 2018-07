Raalter Bottermarkt dringend op zoek naar jonge vrijwilligers

Hoewel de eerste Bottermarkt van het jaar duizenden bezoekers trok, dreigt het voortbestaan van de markt in gevaar te komen. Onder meer door het gebrek aan jonge krachten, zo meldde het bestuur van de stichting die de wekelijkse Bottermarkt een plek wil geven op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Op klompen

Ook 'karnster' Ria Dijkman uit Lemelerveld ziet de noodzaak van verjonging in. Sinds zes jaar is ze actief als karnster op de Bottermarkt. Ze draagt een traditioneel bovenstuk van haar schoonmoeder, een bloedkoralen ketting van haar moeder en op maat gemaakte klompen, gefabriceerd door haar man.

,,Ik sta hier echt om bezoekers de oude ambachten te laten zien: het zou zonde zijn als deze verloren gaan. Ouderen van hier weten vaak nog wel hoe iets gemaakt wordt, maar jongeren uit de buurt krijgen de ambachten of klederdracht van huis uit vaak niet meer mee. Zo wordt de 'stap' om hier oude ambachten te demonstreren almaar groter. Het vinden van nieuwe, jonge vrijwilligers blijft moeilijk."

Klederdracht

De karnster ging zelf in de leer bij een van de vrijwilligers van de markt, die haar de kunst van het karnen bijbracht. Als klein meisje zag ze haar oma wel eens karnen. ,,Ik zie haar nog zo staan: ze maakte ferme bewegingen en liep in authentieke klederdracht. Maar omdat ik toen nog erg jong was, zijn mijn herinneringen uit die tijd ietwat vervaagd."

Over het karnen doet ze per servering zo'n drie kwartier. ,,Behoorlijk arbeidsintensief, omdat alleen de handen het werk doen. De boerinnen van vroeger begonnen meestal al om vier uur 's ochtends, een hele grote boer zette een paard in ", vertelt Dijkman aan twee Raaltenaren die nieuwsgierig toekijken. Ondertussen zien ze hoe karnemelk gemaakt wordt: een grote klopper verdwijnt in een grote bus met melk, waarbij Dijkman met slagbewegingen de boter van de melk (te herkennen aan de vetbolletjes, red.) scheidt. De karnemelk wordt met een zeef opgevangen.

Knipmuts

Dijkman vormt sinds 2014 een 'karnduo' met Minie Achterhoek. De dames zijn gekleed in Sallandse klederdracht, al beschouwt Dijkman haar kleding niet geheel als origineel. ,,Ik draag bijvoorbeeld boven mijn kapje geen knipmuts. Maar vroeger droegen de vrouwen tijdens het karnen deze ook niet." Naast de Sallanders en 'westerse' toeristen zien de dames steeds meer buitenlandse toeristen op de markt afkomen.

,,Van Canada tot Zwitserland en Italië. Zelfs een echtpaar uit Raalte dat in 1954 naar Canada geëmigreerd is kwam nog even terug voor de Bottermarkt. De reacties zijn overwegend positief: van "Dat zal wel zwaar zijn" tot verhalen uit de oorlog, toen er stiekem gekarnd werd. Er is belangstelling genoeg voor, dat zie je wel. Als we voor elke foto tien cent zouden krijgen, zouden we nu steenrijk zijn", zegt Dijkman vrolijk.