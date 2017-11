Raalter bouwproject Burgemeesterkwartier loopt vertraging op

Vernieuwing voor veel bedrijven in Raalte een ver-van-mijn-bed-show

16 november Voor veel bedrijven in de gemeente Raalte is innovatie een ver-van-mijn-bed-show. Ze denken dat vernieuwing in bijvoorbeeld organisatie of productie meer op de weg ligt van grote ondernemingen. Slechts in kleine kring is bekend wat voor innovatieve bedrijven de gemeente Raalte kent.