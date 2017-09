Raalter brandweer houdt actie 'brandveilig wonen'

In een leegstaande woning aan de Laurier 14 in Raalte houdt de brandweer maandagavond 25 september vanaf 19.30 uur een actie 'brandveilig wonen'. ,,Daar in de wijk de Hartkamp duurt het zo'n tien minuten voordat de brandweer ter plekke is'', legt ploegleider Jos Veltjen van brandweerpost Raalte uit.

,,In die minuten kun je zelf al veel doen, maar je moet wel weten wat. Is er een vluchtroute, heb je blusmiddelen? Het is belangrijk dat daar over wordt nagedacht, zeker nu oudere mensen langer thuis blijven wonen. Daar geven we voorlichting over.''

Rookmelder

In nieuwbouwwoningen is een rookmelder tegenwoordig verplicht, maar in oudere huizen zoals in de Hartkamp ontbreken die vaak nog. ,,Als je slaapt is je reukorgaan uitgeschakeld, dan kan je bij brand binnen een paar minuten sterven. Met een rookmelder kun je nog op tijd vluchten.'' Er zijn eenvoudige rookmelders op batterijen, maar ook melders op elektriciteit die een app op je smartphone kunnen aansturen, of gekoppeld zijn met rookmelders van buren. Wie slecht hoort kan ook rookmelders plaatsen die bij brand(gerucht) een kussen op je bed laten bewegen of verlichting inschakelt.

Rookcontainer

Bezoekers kunnen aan de hand van een van de vijftien aanwezige Raalter brandweervrijwilligers door een container vol rook lopen. Ook is er een demonstratie vlam in de pan en staat er een tankautospuit in de straat.