Raalter burgemeester Dadema derde in verkiezing beste lokale bestuurder 2018

Wobine Buijs, burgemeester van Oss, is uitgeroepen tot beste lokale bestuurder van 2018. Zij maakte diepte indruk met haar optreden tijdens en na het spoordrama met de Stint in Oss. De Raalter burgemeester, Martijn Dadema, eindigde op de derde plaats.

De plaats op het erepodium is zeer eervol voor Dadema, want er waren tien kandidaten genomineerd voor deze nationale verkiezing. In totaal brachten 12.703 lokale bestuurders en politici hun stem uit.

Betrokken

De Raalter burgemeester wordt door andere lokale bestuurders vooral geroemd om zijn betrokkenheid en communicatieve vaardigheden. Inwoners voelen geen schroom om hem aan te spreken. Zelf voelt Dadema buitengewoon goed aan wanneer hij moet spreken of zwijgen. Hij wordt genoemd als een van de burgemeesters die het best gebruik maakt van de sociale media. Zijn naam waart rond in de wandelgangen van naburige stadhuizen. Want zowel in Deventer als Zwolle en Apeldoorn is de burgemeesterspost vacant.

Buijs oogstte veel bewondering door de wijze waarop ze er was voor nabestaanden, school, kinderopvang en hulpverleners na het drama in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Ahmed Aboutaleb, werd dit keer tweede. De burgemeester van Rotterdam won de eretitel in 2014 en 2015.

Tiende keer