Raalter carnavalsclubs sluiten vrede na massale vechtpartij

Leden van de Raalter Zwabberaars en de Dondermadeurs uit Broekland raakten slaags met elkaar op vrijdag 6 oktober op een oktoberfeest. Het was een gezamenlijk feest van zeven carnavalsclubs uit de gemeente Raalte, in brasserie Bij Ne9en. Een meningsverschil tussen enkele feestgangers ontaardde in een matpartij op straat. Daarbij sloeg een lid van de Zwabberaars een inwoner van Broekland met een plastic bierpul neer. Ook vredestichters van de organiserende vereniging, de Sökkestoppers, liepen rake klappen op.

Strijdbijl begraven

,,We hebben dit gelukkig als volwassen mensen kunnen uitpraten'', stelt Schulten tevreden. ,,We vinden het allemaal vreemd dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen. In de afgelopen 25 jaar is er op onze feestelijke bijeenkomsten nooit zoiets voorgevallen. Dit had nooit mogen gebeuren en zal ook nooit meer gebeuren. Daar zijn we het allemaal over eens.''